Парламент Армении повторно отклонил поправки о снижении проходного порога на выборах

Ереван, 29 октября. Парламент Армении в понедельник во второй раз отклонил предложенные правительством страны поправки в Избирательный кодекс о снижении проходного порога на выборах.

«За законопроект проголосовали 62 депутата, против – два. Решение не принято», — подчел итоги голосования вице-спикер парламента Арпине Ованнисян.

Поправки в Избирательный кодекс предполагают отмену рейтинговой системы голосования, а также снижение проходного порога на выборах с 5% до 4% для партий и с 7% до 6% для партийных блоков. Также, согласно изменениям, в Национальном собрании страны должны присутствовать как минимум четыре политические силы вместо нынешних трех.

Против поправок выступает бывшая правящая Республиканская партия Армении. Она настаивает на широком обсуждении изменений Избирательного кодекса с привлечением к дискуссии общества и политических кругов. Ранее парламент Армении отклонил поправки 22 октября.