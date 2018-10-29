Москва, 29 октября. Телеканал НТВ сообщил о гибели журналиста Никиты Развозжаева в возрасте 25 лет. Пресс-служба телеканала выразила соболезнования его родным и друзьям.

«Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — сообщил представитель НТВ в комментарии РИА Новости.

Никита Развожаев родился в 1993 году в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском Государственном Университете и работал на ГТРК «Саратов». С 2016 года он работал в программе «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.

Развожаев стал известен год назад после инцидента в День ВДВ в Парке Горького. Тогда Развожаева ударил по лицу хулиган. Нападавшего задержали, ему было предъявлено обвинение по делу о побоях. Суд приговорил хулигана к шести месяцам исправительных работ, а также постановил изымать 10% от его доходов.