Сирия сегодня: Россия проинформирует Дамаск об итогах саммита в Стамбуле, в Алеппо зафиксирована стрельба

Сирия, 29 октября. Москва проинформирует официальный Дамаск об итогах встречи в Стамбуле. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Контактов с «малой группой» по САР не планируется. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Москва проинформирует

Российская Федерация проинформирует власти Сирии об итогах саммита лидеров РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, сирийская сторона будет проинформирована», — сказал Песков.

Напомним, четырехсторонняя встреча по урегулированию ситуации в САР прошла в субботу в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили ситуацию в Идлибе, подчеркивая необходимость всеобъемлющего режима перемирия. Кроме того, они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали срочно сформировать конституционную комиссию.

Контакты с «малыми группами»

Страны астанинского формата по САР поддерживают постоянные контакты с отдельными членами «малой группы», однако формализованных контактов между двумя объединениями в настоящий момент не планируется. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

«У нас постоянные контакты с членами малой группы, пока формализованных контактов между двумя группами не планируется. В этом смысле обмен мнениями в Стамбуле был очень важным», — заявил дипломат.

Ситуация в САР

Российская Федерация в рамках своей работы в комиссии зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня. В свою очередь Турция нарушений не выявила. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Хама — один, Алеппо — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в министерстве обороны добавили, что в течение суток российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР провел одну гуманитарную акцию. Мирные жители населенного пункта Хазз (провинция Дамаск) получили 300 продовольственных наборов. Общий вес — 1,29 тонны.