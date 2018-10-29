Одна из основательниц WWF в России погибла под Брянском

Москва, 29 октября. Одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы в России Лора Уильямс погибла в результате несчастного случая под Брянском. Об этом сообщил в понедельник ее муж, фотограф Игорь Шпиленок.

«Слова не подбираются. Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади», — написал он на своей странице в Facebook.

Шпиленок уточнил, что похороны Уильямс состоятся в 13.00 в деревне Чухраи Брянской области во вторник, 30 октября.

«Невозможно описать, как много значил и как много сделал этот человек для фонда», — отметили в WWF, напомнив, что история фонда в России началась именно с Лоры Уильямс.

В организации рассказали, что выросшая в Колорадо американка очень любила лошадей и дикую природу, а также верила, что две большие и сильные страны, США и РФ, должны договориться и сделать все возможное для сохранения природы на планете.

Уильямс переехала в Россию в 1993 году. После четырех лет жизни в Москве она отправилась в деревню Чухраи, чтобы помочь сохранить заповедник «Брянский лес». В последние годы американка занималась развитием проекта «Человек и лошадь» в Брянской области.