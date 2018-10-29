Семья убитого в Киеве депутата Вороненкова согласилась на прекращение уголовного дела

Москва, 29 октября. Родственники бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве 23 марта 2017 года, согласились на закрытие уголовного дела.

Во время заседания в Тушинском суде Москвы сын депутата Николай Вороненков выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи со смертью своего отца. Ранее он выступал против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

Кроме Николая Вороненкова ходатайство о прекращении дела подали вдова бывшего депутата, мать и сестра. Потерпевший по уголовному делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков до сих пор жив и его нужно привлечь к ответственности, сообщает РИА Новости.

Напомним, по версии следствия бывший депутат Госдумы участвовал в рейдерском захвате здания на Международной улице в Москве. Из-за действий Вороненкова сооружение было продано за 20 миллионов рублей при его рыночной стоимости в 127 миллионов рублей, считают в СК РФ.

Следователи утверждают, что Вороненков профинансировал мошенническую схему, а также контролировал процесс.

Денис Вороненков уехал их Москвы в Киев вместе с женой оперной певицей Марией Максаковой. Он получил украинское гражданство. В феврале 2017 года СК РФ объявил его в федеральный розыск. Экс-депутата застрелили 23 марта 2017 года.