Она энергичный человек: Пескова рассмешила идея трудоустройства Келли в России
Москва, 29 октября. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассмешил вопрос о трудоустройстве американской журналистки Меган Келли в России. О перспективах работы бывшей сотрудницы NBC в составе одного из российских СМИ спросил корреспондент Федерального агентства новостей в ходе пресс-подхода.
Сперва официальный представитель Кремля признался, что администрация президента не занимается трудоустройством журналистов, поэтому не может комментировать это. Однако после этого Песков рассмеялся и признал, что Келли показала себя очень энергичным человеком, когда брала интервью у президента РФ Владимира Путина.
«Она энергичный человек, работник, особенно когда брала интервью у президента Путина», — отметил он.
Ранее сообщалось, что телеканал NBC уволил Меган Келли из-за расистских высказываний. После этого Первый канал и Федеральное агентство новостей, которое реализует англоязычный проект USA Really, предложили журналистке работу.