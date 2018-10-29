Она энергичный человек: Пескова рассмешила идея трудоустройства Келли в России

Москва, 29 октября. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассмешил вопрос о трудоустройстве американской журналистки Меган Келли в России. О перспективах работы бывшей сотрудницы NBC в составе одного из российских СМИ спросил корреспондент Федерального агентства новостей в ходе пресс-подхода.

Сперва официальный представитель Кремля признался, что администрация президента не занимается трудоустройством журналистов, поэтому не может комментировать это. Однако после этого Песков рассмеялся и признал, что Келли показала себя очень энергичным человеком, когда брала интервью у президента РФ Владимира Путина.

«Она энергичный человек, работник, особенно когда брала интервью у президента Путина», — отметил он.

Ранее сообщалось, что телеканал NBC уволил Меган Келли из-за расистских высказываний. После этого Первый канал и Федеральное агентство новостей, которое реализует англоязычный проект USA Really, предложили журналистке работу.