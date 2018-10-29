Путин обсудит «плоские» тарифы с главой «Аэрофлота» в Москве

Москва, 29 октября. В понедельник, 29 октября, президент России Владимир Путин работает в Москве, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

Отмечается, что на первый день недели запланированы внутренние встречи, совещания. Также Путин в понедельник встретится с генеральным директором, членом Совета директоров компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым.

«Традиционно возникают темы «плоских» тарифов для Дальнего Востока, Калининграда», — уточнил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» продлил программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространил ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.

«Плоский» тариф — тариф с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, он действует в течении всего года. Билеты по такому тарифу можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда-обратно, но запрещено сдавать и изменять даты поездки.