Песков отреагировал на возможное закрытие журнала The New Times

Москва, 28 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие журнала The New Times, признавшись, что оно вызывает сожаление, но «с другой стороны, есть закон».

«Если не будет журнала, конечно, это скорее плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть», — заявил он журналистам

При этом Песков напомнил, что журнал получал деньги от иностранных агентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с действующим законодательством РФ, за что и был оштрафован по решению Роскомнадзора.

«В данном случае все в строгом соответствии с законодательством», — подчеркнул он.

Напомним, журнал The New Times и главный редактор издания были оштрафованы на 22,5 млн рублей. Постановление об этом было вынесено мировым судебным участком № 367.