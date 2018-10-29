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Путин направит поздравления новому президенту Бразилии

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Путин направит поздравления новому президенту Бразилии

Москва, 29 октября. Президент России Владимир Путин направит поздравления в связи с победой на выборах новому президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков напомнил, что Бразилия является важным партнером России. По его словам, Москва надеется на продолжение сотрудничества и внимательно относится к взаимодействию с Бразилией.

«Президент получит поздравление от РФ. Мы проинформируем об этом», — добавил представитель Кремля.

В воскресенье Высший избирательный суд Бразилии сообщил, что победителем на президентских выборах стал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он набрал 55,7% голосов избирателей.

Автор: Кристина Волкова
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