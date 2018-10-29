Друзья, близкие и поклонники простились с Николаем Караченцовым

Москва, 29 октября. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что артист просил поклонников не плакать. Поргина также поблагодарила артиста за счастливую жизнь.

«Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь», — заявила вдова.

Поргина добавила, что 45 лет жизни вместе с артистом были для нее самыми солнечными, она выразила благодарность Караченцову.

Актриса Инна Чурикова в ходе прощания с Караченцовым поделилась болью и ужасом от смерти артиста. Чурикова отметила, что у Караченцова не было никаких званий, но несмотря на это он — народный артист.

Напомним, Николай Караченцов умер 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия. У актера отказали почки.

В московском театре «Ленком», которому Каранченцов отдал всю свою актерскую жизнь в последний раз поаплодируют актеру. Проститься с Караченцовым пришли сотни людей. Возле гроба артиста собралась вся его семья. Вечером 29 октября в память о Караченцове в театре будет сыгран спектакль «Юнона и Авось». Похоронят Караченцова на Троекуровском кладбище.

Актер получил образование в МХАТе и с театром он был не разлучен. Кроме того, ему принадлежат более 100 ролей в кино. В 2005 году Караченцов попал в страшную аварию. Артист провел в коме 26 дней. После случившегося стало понятно, что с актерской карьерой придется завязать.