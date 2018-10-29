Войне нет конца: боец ДНР сомневается в мирном урегулировании конфликта в Донбассе

Донецк, 29 октября. В Донецкой народной республике военнослужащие и мирные граждане рассчитывают на скорое окончание войны, но достичь мира с помощью переговоров вряд ли получится. Об этом заявил боец армии ДНР Дмитрий (позывной «Водник Младший»).

Он рассказал, что в 2015 году отправился в батальон «Восток», чтобы защищать свой дом от солдат Вооруженных сил Украины.

Военный армии ДНР отметил, что в течение всего времени обстрелы со стороны ВСУ не стихают, особенно усиливается огонь вечером.

«Война продолжается, все никак ей конца нет. Мы ждем, когда же она закончится, надеюсь, что дождемся. Я в это верю», — поделился ожиданиями боец.

При этом Дмитрий указал на то, что вряд ли удастся решить ситуацию в Донбассе мирным путем, но в настоящее время Украина стоит на месте, не идет в наступление, передает «ПолитНавигатор».

«Мне кажется, что эту проблему придется решать военным путем», — выразил сомнения военнослужащий.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы в столице Белоруссии, но Киев систематически нарушает минские договоренности, обстреливая населенные пункты республик Донбасса.

Согласно последним данным Организации объединенных наций (ООН), жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.