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Сирия: боевики вывезли из музея Ракки почти пять тысяч экспонатов

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Сирия: боевики вывезли из музея Ракки почти пять тысяч экспонатов

Дамаск, 29 октября. Боевики разграбили музей сирийского города Ракка и вывезли оттуда более 4,5 тыс. экспонатов. Об этом в понедельник заявил глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад.

«Мы считаем, что в музеях Идлиба и Ракки ситуация катастрофическая. Из других музеев также выкрали несколько экспонатов, к примеру, из музея Хомса, Пальмиры, также из Дераа, в частности города Босра», — отметил он.

Ущерб от действия террористов в Босре и Даръа еще предстоит выяснить, поскольку эти регионы лишь недавно были освобождены от боевиков. Ситуация с музеем Идлиба также остается неизвестной — данный район до сих пор находится под властью боевиков и оппозиции.

Напомним, что сирийский город Ракка долгое время считался оплотом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Впоследствии контроль над городом перешел к арабо-курдским отрядам «Сирийских демократических сил», которые действуют совместно с возглавляемой США коалицией. Большая часть провинции Идлиб контролируется формированиями сирийской оппозиции и террористическими группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Соколов
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