Меркель заявила о готовности отказаться от поста главы ХДС

Берлин, 29 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена сохранить за собой должность главы правительства ФРГ, однако готова отказаться от поста председателя Христианско- демократического союза (ХДС).

Как пишет издание Focus, о своем решении Меркель объявила в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата ХДС на региональных выборах в Гессене, где партия потеряла 11,3% голосов по сравнению с прошлыми выборами в 2013 году, хотя и одержала победу.

По мнению многих экспертов, если партия канцлера ФРГ лишится контроля над парламентом в Гессене, то на следующем съезде коллеги госпожи канцлер могут поставить вопрос о ее отставке.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг политического блока ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, продемонстрировал рекордно низкий показатель.