Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Меркель заявила о готовности отказаться от поста главы ХДС

62
0 Оставить комментарий

Меркель заявила о готовности отказаться от поста главы ХДС

Берлин, 29 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена сохранить за собой должность главы правительства ФРГ, однако готова отказаться от поста председателя Христианско- демократического союза (ХДС).

Как пишет издание Focus, о своем решении Меркель объявила в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата ХДС на региональных выборах в Гессене, где партия потеряла 11,3% голосов по сравнению с прошлыми выборами в 2013 году, хотя и одержала победу.

По мнению многих экспертов, если партия канцлера ФРГ лишится контроля над парламентом в Гессене, то на следующем съезде коллеги госпожи канцлер могут поставить вопрос о ее отставке.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг политического блока ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, продемонстрировал рекордно низкий показатель.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое