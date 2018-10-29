Сирия: российские саперы разминировали 19 тысяч зданий, обучили сирийцев и испытали новую технику

Во время недавнего совещания руководителей военных ведомств государств АСЕАН и партнеров по диалогу российский Министр обороны Сергей Шойгу озвучил данные об итогах операции инженерных подразделений войск РФ в Сирии. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В общей сложности российские саперы разминировали порядка 6,5 тысяч гектаров земли, 19 тысяч зданий и около 1,5 тысяч километров дорог, рассказал глава МО России. Московский противоминный центр вооруженных сил РФ, который находится в поселке Нахабино, располагает огромной коллекцией всевозможных взрывных устройств, обезвреженных в САР. Значительную ее часть составляют мины-ловушки или мины-сюрпризы.

Такие СВУ могут быть переоборудованы в любой повседневный предмет. Замаскированной бомбой могла оказаться бытовая техника, телефон или даже игрушки для детей. Большого мастерства джихадисты добились также и в минировании дорог. Военнослужащие российских инженерных подразделений за время кампании извлекали взрывные устройства, в частности, и из однородного, как казалось, асфальтового полотна.

Здесь боевики части прибегали к различным ухищрениям — они могли использовать выбоины в дорожном покрытии, лужи или углубления колеи. Нередко самодельные взрывные устройства закладывались у обочин трасс или в местах объезда.

Кроме того, саперы ВС РФ активно участвовали в спасении древнейших культурных памятников, важных не только для Сирии, но и всего мира. Например, они дважды проводили разминирование Пальмиры. Специфика такой работы заключалась прежде всего в том, что для обезвреживания СВУ не мог применяться метод подрыва, поскольку артефакты исторического наследия необходимо было сохранить в максимально нетронутом виде.

Поэтому вклад российских инженерных войск в налаживание мирной жизни в арабской республике, бесспорно, колоссален. Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса, военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул, что наши саперы обеспечили сирийцам самое главное — возможность вернуться в свои дома и начать прежнюю нормальную жизнь на территориях, очищенных от всех следов войны. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«Инженерные подразделения ВС РФ сделали очень много для сохранения жизней и здоровья сирийцев. Они, действительно, провели тщательную очистку тысяч зданий и дорог от невзорвавшихся бомб, и в том числе наиболее опасных устройств, замаскированных под обычные предметы. Эти «мины-игрушки» были рассчитаны на то, чтобы ранить и убить как можно большее количество людей. Наши саперы помешали этому. Помимо того, что они сами участвовали во множестве операций, они также обучили ведению наиболее эффективной деятельности своих сирийских коллег, которые в настоящее продолжают эту важную и нелегкую работу по окончательной зачистке освобожденных территорий в Сирии», — добавил наш собеседник.

Кроме того, в ходе операции в САР российские инженерные части смогли испытать новейшую технику, поэтому данная кампания оказалась очень полезна и для нашей армии, подчеркнул военный эксперт. В частности, вооруженными силами РФ был опробован комплекс «Уран-6», который в итоге продемонстрировал высокий уровень эффективности.