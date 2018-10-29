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Жардим отказал «Спартаку»

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Жардим отказал «Спартаку»

Москва, 29 октября. По информации Федерального агентства новостей, португальский тренер Леонарду Жардим отказался от предложения возглавить московский «Спартак».

По словам источников, 44-летнего специалиста, недавно покинувшего пост рулевого «Монако», не устроили финансовые условия — он хотел зарплату в районе 7 млн евро в год. Кроме того, тренер настаивал на изменении бизнес-модели клуба и возможности определять трансферную политику красно-белых.

Отмечается, что Жардим также считает своим приоритетом варианты с английскими, испанскими и итальянскими клубами.

Жардим отказал «Спартаку»

22 октября «Спартак» отправил в отставку главного тренера Массимо Карреру после поражения от тульского «Арсенала». Исполняющим обязанности наставник красно-белых стал Рауль Рианчо. В числе кандидатур различные СМИ называли Олега Кононова, Валерия Карпина и Виктора Скрипника.

В настоящий момент «Спартак» с 18-ю очками занимает 7-е место в чемпионате России. В рамках 12-го тура они сыграют с соседом по таблице — казанским «Рубином» (у команд одинаковое количество очков — прим. ФАН).

Автор: Алексей Громов
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