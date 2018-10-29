МИД РФ озвучил условие для нормализации отношений с НАТО

Москва, 29 октября. Для того, чтобы отношения НАТО и России нормализовались, альянс должен отказаться от конфронтации, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — подчеркнул он в ходе дискуссии «Будущее НАТО: источники неопределенности и возможные сценарии развития».

В настоящее время НАТО наращивает активность у российских границ. Так, о намерении расширить присутствие американских военных на территории Польши ранее заявила Варшава. Глава польского МИД Яцек Чапутович заверил, что такая мера необходима из-за якобы существующей угрозы со стороны России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно подчеркивал, что подобные бездоказательные обвинения, звучащие из стран НАТО, являются предлогом для размещения военной техники альянса у российских границ.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что диалог с НАТО необходим на фоне повышенной военной активности в Европе.