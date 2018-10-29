Мужчину с рюкзаком золота на 34 млн рублей поймали в якутском лесу

Якутск, 29 октября. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в лесу в Якутии уроженца Кавказа с рюкзаком, наполненным золотом на сумму 34,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

Отмечается, что задержанный является уроженцем Чечено-Ингушской АССР. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов. Как пишет РИА Новости, злоумышленник был задержан в лесу около поселка Беркакит Нерюнгринского района. При нем был рюкзак, в котором нашли золото в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.

Откуда мужчина взял драгоценный металл, не уточняется. Выяснилось, что изъятое золото оценивается в 34,5 миллиона рублей. Его вес – 13 килограммов. Напомним, Якутия является одним из крупнейших месторождений золота в России.