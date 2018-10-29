Любой президент Грузии должен считаться с симпатиями к РФ: в Совфеде прокомментировали итоги выборов

Россия готова работать с любым победителем на состоявшихся президентских выборах в Грузии, заявили в Совете Федерации РФ. Федеральное агентство новостей выяснило у парламентариев, на каких принципах будет строится сотрудничество с новым президентом кавказской страны.

«У России на этих выборах нет особых предпочтений, и она готова одинаково работать с любым из кандидатов в президенты Грузии на приемлемых для себя условиях», — заявил в интервью ФАН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор обратил внимание на то, что в Грузии отсутствует «какая-либо истерия по поводу российского вмешательства, в отличие от Америки». На вопрос о влиянии прозападного лобби на политику Тбилиси Джабаров отметил, что в Грузии равно сильно и пророссийское лобби в лице простых граждан.

«Они [грузины] в большинстве своем симпатизируют нашей стране, и любой президент Грузии должен будет с этим считаться», — добавил собеседник ФАН.

На 09.00 понедельника ЦИК Грузии подсчитала 99,57% бюллетеней. В голосовании лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Саломе Зурабишвили с 38,66% голосов. От нее менее чем на 1% отстает Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат, выдвинутый основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение». На третьем месте — кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе с 10,99% голосов. Явка на выборах составила 47%.