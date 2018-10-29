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СК РФ завел уголовное дело о ранении жителя ЛНР при обстреле переправы ВСУ

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СК РФ завел уголовное дело о ранении жителя ЛНР при обстреле переправы ВСУ

Москва, 29 октября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в ЛНР, который пострадал при обстреле ВСУ переправы через реку.

Инцидент произошел 24 октября 2018 года. Украинские военнослужащие вели прицельный огонь из стрелкового оружия по переправе в районе населенных пунктов Трехизбенка и Славяносербск. Пострадал житель ЛНР 1979 года рождения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением). Как сообщили представители СУ СК РФ, украинские военные нарушили Протокол о прекращении применение оружия на юго-востоке Украины, Меморандум к нему и положение Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, вооруженный конфликт на территории ЛНР и ДНР продолжается с апреля 2014 года, после того как в Киеве в феврале 2014 года произошел государственный переворот. Донецкая и Луганская народные республики не признали его результатов.

Автор: Денис Коробейников
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