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Украинский суд разрешил Януковичу выступить с последним словом

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Украинский суд разрешил Януковичу выступить с последним словом

Киев, 29 октября. Облонский суд Киева разрешил бывшему президенту страны Виктору Януковичу, который был свергнут в ходе госпереворота в 2014 году, выступить с последним словом. Председательствующий судья Владислав Девятко объяснил свое решение тем, что подсудимый пропустил стадию судебных прений, пишут украинские СМИ.

«Дата стадии последнего слова будет дополнительно согласована с уважаемой стороной обвинения и уважаемой стороной защиты», — отметил он.

Напомним, что Янукович подозревается в госизмене, ведении агрессивной войны и в пособничестве к изменению государственных границ Украины. Президент был свергнут во время Евромайдана в 2014 году и бежал в Россию, спасая свою жизнь.

По мнению адвокатов экс-президента, украинские власти торопятся вынести обвинительный приговор Януковичу, чтобы заработать политические очки перед выборами.

 

Автор: Антон Соколов
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