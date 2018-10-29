Устроит врагам кровавую баню: эксперт оценил концепт перспективного вертолета России

В Сеть утекли первые снимки концепта перспективного ударного вертолета для ВКС РФ. Фотографии опубликованы американским порталом Defence Blog.

При детальном изучении изображений становится понятно, что главным разработчиком перспективной машины является конструкторское бюро «Камов». Будущее изделие, как предполагается, будет иметь небольшие крылья и складываемое шасси. При этом название нового вертолета пока остается неизвестным.

Из особенностей: концепт выполнен с использованием соосной схемы несущих винтов, что типично для машин семейства «Камова». Кроме того, кресла в кабине расположены рядом друг с другом.

По мнению сотрудников Defence Blog, российские инженеры активно работают над улучшением скоростных и аэродинамических характеристик перспективной машины. Предполагается, что новинка сможет развивать скорость до 700 километров в час и будет оснащена средствами инфракрасного противодействия для подавления авиационной техники противника.

По мнению российского эксперта, летчика-инструктора Андрея Красноперова, создавая перспективную ударную машину, Россия задает новый тренд в вертолетостроении.

«Конечно, можно вспомнить американские S-97 Raider и предшествующий ему X2, однако эти вертолеты так и не смогли преодолеть скоростной рубеж в 500 километров. А у российских специалистов есть и навыки, и опыт для того, чтобы эту скорость не только достичь, но и переплюнуть», — поясняет эксперт.

Красноперов также уверен, что соосная схема винтов и отсутствие в привычном понимании хвостовой балки сделают новый вертолет очень устойчивым по курсу и при выполнении маневров, что пригодится при выполнении боевых задач.

«Вертолет будет весьма устойчив и сможет на больших скоростях двигаться практически во всех направлениях. Более того, высокая скорость позволит ему прорывать оборону противника и двигаться в зоне конфликта, как ураган. В общем, если будет необходимо, устроит врагам России кровавую баню. Поможет он и при борьбе с террористами и при уничтожении привычной армии — отличная идея, отличный концепт. Будем ждать новостей», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Стоит отметить, в публикации Defence Blog не сообщается, где и когда были сделаны фотографии. При этом не сообщается, на какой стадии находится разработка проекта. Напомним, Sikorsky S-97 Raider — это американский разведывательный и ударный вертолет, построенный по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Первый полет машина совершила 22 мая 2015 года в штате Флорида, способен развивать максимальную скорость 407 километров в час, но в настоящее время все еще находится в разработке.