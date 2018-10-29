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Кремль назвал главную цель встречи Путина и Трампа на международном саммите в Париже

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Кремль назвал главную цель встречи Путина и Трампа на международном саммите в Париже

Москва, 29 октября. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет на полях международного саммита в Париже, как было ранее решено. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Справедливости ради, я не говорил, что не будут подписаны документы. Встреча (Путина и Трампа — Прим.ФАН) будет на полях международной встречи в Париже, как было договорено. Главная цель — сверить часы по ряду вопросов, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — ответил Песков на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа.

При этом пресс-секретарь главы РФ добавил, что двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой — это сверка часов.

Автор: Кристина Волкова
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