Истерия на форуме во Львове: украинцы усмотрели новую опасность в строительстве «Северного потока – 2»

Львов, 29 октября. Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря вызвало истерию на Львовском форуме по безопасности. Украинские специалисты заявили, что Россия якобы намерена использовать газопровод для размещения техники.

По словам Гончара, современные методы войны больше не ограничиваются столкновением двух флотов. Скорее речь идет об использовании беспилотных систем. Глава Центра считает, что Россия может использовать «Северный поток-2» в качестве предлога для размещения техники.

«Такая инфраструктура, как газопровод, дает возможность для их использования не только для технического наблюдения, но и для разведки», – заявил директор украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Михаил Гончар.

Издание «Европейская правда» отмечает, что Россия использует мобильные подводные аппараты для автоматического обнаружения мин и разведки. Журналисты отмечают, что подобные технические средства могут быть применены и в акватории Балтийского моря для защиты газопровода.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» обеспечит Европу российским газом, который по предварительным подсчетам на 40% выгоднее американского. Против строительства выступают США и Украина. США намерены поставлять в Европу сжиженный газ, который уступает в конкурентной борьбе российскому. Украина же из-за строительства «Северного потока-2» лишается дохода от транзита газа через свою территорию.

«Северный поток-2» пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. В ЕС заинтересованы в реализации проекта несмотря на противодействия Украины и США, так как газопровод является исключительно выгодным для стран Европы.