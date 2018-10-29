Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Огромная очередь желающих попрощаться с Караченцовым выстроилась перед «Ленкомом»

34
0 Оставить комментарий

Огромная очередь желающих попрощаться с Каранченцовым выстроилась перед «Ленкомом»

Москва, 29 октября. Проститься с Николаем Караченцовым в театр «Ленком» пришли сотни людей. Среди них коллеги актера и поклонники, передает корреспондент Федерального агентства новостей

За несколько часов с начала траурной церемонии в театр пришли сотни людей. В настоящее время перед зданием выстроилась очередь из желающих проститься с Николаем Петровичем. Поток людей не иссякает. Люди продолжают нести цветы к театру, которому Каранченцов отдал всю свою актерскую жизнь 

Возле гроба актера принимают соболезнования вдова Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов. Проститься с коллегой также пришли актеры Евгений Герасимов, Александр Ширвиндт, Андрей Смирнов, художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер, писатель Аркадий Инин, актриса Клара Новикова, композитор Алексей Рыбников.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Вечером 29 октября в память о Караченцове в «Ленкоме» будет сыгран спектакль «Юнона и Авось».

Огромная очередь желающих попрощаться с Каранченцовым выстроилась перед «Ленкомом»

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое