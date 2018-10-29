Огромная очередь желающих попрощаться с Каранченцовым выстроилась перед «Ленкомом»

Москва, 29 октября. Проститься с Николаем Караченцовым в театр «Ленком» пришли сотни людей. Среди них коллеги актера и поклонники, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За несколько часов с начала траурной церемонии в театр пришли сотни людей. В настоящее время перед зданием выстроилась очередь из желающих проститься с Николаем Петровичем. Поток людей не иссякает. Люди продолжают нести цветы к театру, которому Каранченцов отдал всю свою актерскую жизнь

Возле гроба актера принимают соболезнования вдова Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов. Проститься с коллегой также пришли актеры Евгений Герасимов, Александр Ширвиндт, Андрей Смирнов, художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер, писатель Аркадий Инин, актриса Клара Новикова, композитор Алексей Рыбников.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Вечером 29 октября в память о Караченцове в «Ленкоме» будет сыгран спектакль «Юнона и Авось».