Москва ответила на обвинения Франции по дестабилизации ЦАР

Москва, 29 октября. Российские власти отрицают обвинения Франции в дестабилизации обстановке в ЦАР. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам, присутствие в ЦАР российских военных советников, а также работа РФ в ООН, напротив, стабилизирует ситуацию в регионе.

«Мы считаем, что информация не имеет под собой оснований. Наша работа в ЦАР оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает преодолеть существующую напряженность и конфликт»,— отметил Вершинин.

Напомним, что ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что военное сотрудничество России и ЦАР «дестабилизирует» Центральноафриканскую Республику. Отметим также, что французские СМИ сообщали о том, что повстанцы в ЦАР якобы потребовали «вывода российских военных». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию фейком.