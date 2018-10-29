Выживших в авиакатастрофе индонезийского Boeing 737 нет | 29 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Выживших в авиакатастрофе индонезийского Boeing 737 нет Власти Индонезии сделали официальное заявление: выживших в авиакатастрофе индонезийского Boeing 737 нет. В частности Минфин Индонезии подтвердил, на борту воздушного судна находились 20 чиновников ведомства. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших. Тем временем специалисты нашли на месте крушения взорвавшийся топливный бак и тело одного из погибших пассажиров. Добавим, Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии. Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании Lion Air упал в море у западного побережья острова Ява. Все 189 человек, находящиеся на борту, погибли. По предварительным данным, российских граждан в самолете не было.

МИД РФ оценил итоги саммита в Стамбуле Российские власти довольны результатами саммита в Стамбуле. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, итоги переговоров являются хорошим шагом вперед для урегулирования ситуации в Сирии. Напомним, что во время саммита в Стамбуле лидеры России, Германии, Турции и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон пришли к соглашению о том, что сирийский вопрос должен решаться политическими методами.

Курды мешают детям получать образование в сирийских школах Курдское руководство, оккупировавшее часть провинции Хасака, не позволяет автомобилям перевозить детей в школы, находящиеся под управлением сирийских властей. В итоге дети вынуждены идти на уроки пешком. В интервью корреспонденту ФАН местные автомобилисты заявили, что совсем недавно курдские представители перекрыли дорогу автомобилям, которые направлялись в школы районов Аль-Нашва, Аль-Маширафа и Назарет. Таким образом, курды вынуждают сирийские семьи отдавать своих детей в местные школы, где не следуют утвержденному государственному учебному плану.