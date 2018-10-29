«Льют воду на мельницу неонацистов»: МИД РФ обвинил Киев в потакании радикалам и расистам

Москва, 29 октября. МИД РФ заявил о потакании киевских властей неонацистам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам, на Украине нарушения прав человека, которые идут вразрез с международно-правовыми обязательствами Киева, стали обычным явлением, и это вызывает глубокую обеспокоенность Москвы.

Он напомнил, что в начале октября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении дискриминационный законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Вершинин подчеркнул, что эта инициатива является продолжением политики Киева по тотальной украинизации общества.

«А вы знаете отношение украинских властей к акциям памяти пособников фашистов», — отметил он, выступая на второй Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что Киев потакает неонацистам, и ярким доказательством этого является отказ Украины проголосовать в поддержку резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма.

По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, позиция властей Украины исторически обреченная и ее не разделяют большинство простых украинцев. При этом он отметил, что воду на мельницу неонацистов на Украине и в мире льют и власти США и Канады, которые также не стали поддерживать предложенную Москвой резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, с расовой дискриминацией и ксенофобией.

Позицию Украины в российском министерстве расценивают как «удручающую и настораживающую». В МИД РФ отметили, что такое поведение Киева вдвойне странно, учитывая то, что украинский народ «сполна испытал на себе ужасы нацизма и внес весомый вклад в общую победу над ним». Тем не менее, правительство этой страны голосует против документа, осуждающего его героизацию.

Напомним, с инициативой принять документ по ситуации с возрождением неонацизма на Украине и в других странах РФ выступила в декабре. Предложение было направлено ОБСЕ.

Нельзя не вспомнить о том, что еще в 2012 году Генсассамбеля ООН утвердила резолюцию, осуждающую прославление нацизма (инициатором также являлась Россия. — Прим. ФАН). Поддержку документу выразили 129 государств, еще 54 делегации воздержались от голосования. При этом США, Канада и Маршалловы острова высказались против, а Украина оказалась в числе воздержавшихся.

В ноябре 2014 года на голосовании в ГА ООН Украина, США и Канада выступили против российской резолюции, а в июле 2016 года парламентская ассамблея ОБСЕ отвергла предложенную Россией резолюцию о мерах противодействия нацизму.

Чтобы понять с чем связано такое поведение США, стоит отметить, что в этой стране проживает огромное количество бывших приспешников нацистов. Именно в Штатах они нашли убежище после Второй мировой войны. Более того, по данным Associated Press, американское управление соцобеспечения с 1979 года выплатило миллионы долларов не менее 38 из 66 нацистским преступникам, вынужденно покинувших Штаты А еще как минимум четверо бывших нацистов спокойно живут в Европе и продолжают получать американские социальные пособия.

На Украине нацисты и вовсе становятся национальными героями. Так, киевские власти в 2014 году учредили новый праздник День защитника Украины, который, конечно, совершенно случайно, совпал с датой создания запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА1). Эксперты отмечали, что порядка 76% жителей Западной Украины открыто объявляют участников ОУН-УПА1 героями.

В октябре этого года украинский президент Петр Порошенко утвердил новое армейское приветствие. Теперь оно звучит так: «Слава Украине -Героям слава» (лозунг ОУН УПА. - Прим. ФАН), а при обращаться друг к другу военные будут говорить «пан», вместо советского обращения «товарищ».

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей ранее заявил, что обращение «пан» ничего не изменит в украинской армии, и никто не станет лучше воевать, меньше воровать и приносить какую-то пользу стране.

«А нацистские приветствия до добра не доводят», — предупредил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.