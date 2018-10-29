Мюллер «заплыл в неизведанные воды» с обвинениями в адрес «Конкорда» — WT

Москва, 29 октября. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием так называемого «российского дела», «заплыл в неизведанные воды», пытаясь обвинить российскую компанию Concord Management and Consulting в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, пишет The Washington Times.

Как подчеркивается в материале, адвокат компании-ответчика Эрик Дюбелье и федеральная судья Дэбни Фредерик считают обвинения Мюллера абсолютно беспрецедентными и требующими серьезной доказательной базы. Фредерик обратила внимание на то, что Мюллер создал «воображаемое преступление» и действующее правосудие никогда бы не предъявила такое обвинительное заключение.

Судья не заявляла о намерении прекращать дело против «Конкорда», однако, как следует из транскрипта слушаний от 15 октября, Фредерик считает, что на комитете Мюллера лежит «тяжелое бремя доказательства» состоятельности своих обвинений.

«Если это дело выживет, стороне обвинения придется доказать, что «Конкорд» и другие обвиняемые сговорились и имели конкретное намерение обмануть Соединенные Штаты», — обратила внимание Фредерик.

В свою очередь Дюбелье напомнил, что в США не существует законов о вмешательстве в выборы, а в истории американского права не было случаев преследования за использование поддельных аккаунтов в соцсетях.

«Если обвинение строится на том, что в Интернете все должны говорить только правду в ходе предвыборной кампании, тогда каждый американский политик должен находиться в тюрьме», — заявил адвокат.

Судья Фредерик также добавила, что невозможно не проявлять личных взглядов на политических митингах и в социальных сетях, однако это не свидетельствует о намерении вмешаться в выборный процесс.

Как напоминает The Washington Times, американское законодательство запрещает иностранные взносы в федеральные кампании США, однако иностранцы имеют право участвовать в политических дебатах.

Американцы в комментариях к материалу газеты поддержали защиту Concord Management.

«Мюллер совершенно точно не планировал предавать огласке автоматическое осуждение, но россияне вытащили его блеф. Мюллер заметно нервничает», — написали они.

Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, федеральный суд округа Колумбия предписал прокурору Мюллеру прояснить обвинения в отношении российской компании Concord Management.

После выборов президента США в 2016 году ряд американских политиков голословно заявили о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в кампанию. Занимающийся «расследованием» спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил в «сговоре против США» и «мошенничестве» 13 россиян и три российские компании.

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутренним процессам США. Российская сторона считает, что выдвигаемые в адрес РФ обвинения являются результатом внутренних политических распрей в Америке. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, так называемое «российское дело» свидетельствует о сбое в двухпартийной системе США.