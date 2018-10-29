Названа программа визита Медведева в Китай

Москва, 29 октября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в начале ноября посетит Китай с официальным визитом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Отмечается, что в будущий понедельник, 5 ноября, глава кабмина встретится в Шанхае с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров.

Кроме того, 7 ноября в китайской столице российский премьер-министр и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян обсудят основные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе экономическое, инвестиционное и гуманитарное взаимодействие.

Сообщается, что стороны намерены рассмотреть ход реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других сфер.

Ожидается, что главы правительства обменяются мнениями по тематике интегрирования Евразийского экономического союза и китайской идеи «Один пояс — один путь».