Валерия Гай Германика лишилась iPhone за 220 тысяч рублей в московском кинотеатре

Москва, 29 октября. Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика лишилась своего iPhone XS Max стоимостью 220 тысяч рублей. Кража нового смартфона компании Apple произошла в московском кинотеатре «Октябрь», о чем обладательница премии «Ника» написала в своем Instagram.

Как сообщает телеграм-канал Mash, режиссер присутствовала на премьере кинофильма «Пришелец». Телефон она оставила на кресле в зале и отлучилась не несколько минут. Вернувшись, она обнаружила, что гаджет, купленный в первый день продаж в США, исчез. При этом в кинозале находились только артисты и режиссеры, посторонних людей не было.

По мнению пострадавшей, iPhone у нее украли из зависти.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские устанавливают личность злоумышленника, похитившего из машины антикварные вазы на общую сумму в шесть миллионов рублей в Москве.