В Сети появилось последнее селфи пассажиров разбившегося в Индонезии Boeing-737

Москва, 29 октября. В Сети появилось селфи одного из пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Индонезии.

На нечетком фото видно пассажиров в масках для кислорода. Отмечается, что снимок был отправлен с телефона пассажира за несколько минут до падения. На фотографии видны перепуганные лица пассажиров. Снимок опубликовал Telegram-канал радио «Комсомольская правда».

Напомним, индонезийский самолет потерпел крушение около острова Ява в понедельник утром.

Он пропал с радаров через 10 минут после взлета. Как сообщили власти, на борту находились 185 пассажиров, которые летели из Джакарты на Суматру. Все они погибли. Позже стало известно, что на месте трагедии найдены топливные баки со следами взрыва. Как уточнил авиационный эксперт, как предполагаемую причину авиакатастрофы можно рассматривать теракт.