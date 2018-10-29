Сирия: МИД РФ оценил итоги саммита в Стамбуле

Москва, 29 октября. Российские власти довольны результатами саммита в Стамбуле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, итоги саммита являются хорошим шагом вперед по урегулированию ситуации в Сирии.

«Саммит был посвящен в первую очередь задачам урегулирования, надежного и долгосрочного в Сирии, и нам кажется, этот саммит стал хорошим шагом вперед в этом смысле», — заявил Вершинин.

Напомним, что во время саммита в Стамбуле лидеры России, Германии, Турции и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон пришли к соглашению о том, что сирийский вопрос должен решаться политическими методами.