Переговоры по Сирии в Стамбуле: выиграв войну, Россия хочет «выиграть мир»

27 октября в Стамбуле прошел саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции, официальной темой которого было заявлено обсуждение вопросов, связанных с урегулированием сирийского конфликта. Но, по большому счету, встречу Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона можно считать очередной вехой на пути развала «однополярного мира», поскольку данный формат не только является абсолютно новым в современной дипломатической практике, но и проходит без участия представителей официального Вашингтона.

Сирия: причина или повод?

Конечно, можно сказать, что позицию США транслировала «евросвязка» в лице канцлера ФРГ и президента Франции, но не будем забывать, что «если два человека говорят одно и то же — это далеко не одно и то же». Тем более следует учесть достаточно серьезные «конфликтные зоны» — не только существующие, но и нарастающие в отношениях между США и ЕС, «ядром» которого является как раз германо-французский альянс.

Кроме того, понятно, что одной Сирией саммит вряд ли ограничился: в отношениях между Москвой, Стамбулом и Берлином/Парижем существует множество «узлов», которые необходимо если не разрубить или развязать, то хотя бы, по возможности, ослабить. Это и миграционные процессы, и санкционный режим, и Украина, и Закавказье, и отношения с Ираном, и сопряжение двух одновременно реализуемых масштабных газопроводных проектов из России в Европу, и угрозы «новой волны» финансово-экономического кризиса, и последствия выхода США из договора РСМД, и трансформация Евросоюза в связи с «Брекзитом», и многое другое, включая конфликт между Московским и Константинопольским патриархатами по вопросу об автокефальной православной церкви на Украине.

Вряд ли все эти темы обсуждались напрямую в длившемся три часа четырехстороннем формате, «под присмотром» спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии «шведо-итальянца» Стаффана Де Мистуры. Но «на полях» турецкой встречи они неизбежно присутствовали. Так что сирийская проблематика была, по сути, не причиной, а поводом для обкатки такого нового «стамбульского формата».

Кому должен Асад?

Разумеется, унылая ритуальная мантра «Асад должен уйти», в разных ее вариациях, из уст Меркель, Макрона, да и Эрдогана звучала постоянно. Хотя, если легитимный президент Сирии кому-то что-то и должен, то явно не «друзьям» из Германии, Франции и Турции. Решающую роль в спасении официального Дамаска от военно-политического разгрома сыграли Россия и Иран, которые сегодня если и не диктуют правила игры на территории Сирии, то препятствуют делать это врагам Башара Асада и, выиграв войну, хотят «выиграть мир», придя к взаимоприемлемому компромиссу с другими заинтересованными сторонами.

Отсюда — и решение по Идлибу, в котором была заинтересована Турция, но с правом полномасштабного применения Россией силы в случае враждебных действий боевиков, и расширение помощи беженцам, и распространение «членских взносов в клуб восстановителей Сирии» на Евросоюз, и стимуляция начала работы сирийского Конституционного комитета в Женеве до конца текущего года.

Последнее, по сути, означает проведение новых выборов в Сирии не раньше 2020 года, а до тех пор Асад будет оставаться руководителем страны.

«Границы России нигде не кончаются…»

В данной связи интересно, что в рамках стамбульского формата Путин неоднократно дал понять своим партнерам по столу переговоров, что Россия, по ряду причин, представляет заодно интересы Ирана, и никаких опровержений по этому поводу впоследствии из Тегерана не поступало. Тем самым был, можно сказать, официально подтвержден тот факт, что американские санкции против Исламской республики и против России привели к формированию мощнейшей геостратегической связки между Москвой и Тегераном.

Последствий у этого факта — превеликое множество, и, пожалуй, важнейшим из них является «затягивание» в орбиту данной связки «эрдогановской» Турции. Да и Европе — той же Франции с Германией — теперь удобнее всего работать с Ираном не напрямую, а через Россию и Турцию.

Про формирование через Иран и Пакистан логистического коридора в Индию из России уже говорилось. И, как можно видеть даже по итогам стамбульской встречи, вроде бы далекой от Индии, работа по данному направлению, как и по другим направлениям отечественной внешней политики, несмотря ни на что, ведется настойчиво, системно, целеустремленно и планомерно.

И это — на фоне пусть даже хорошо продуманных и подготовленных импровизаций Дональда Трампа, а также чрезвычайно осторожных действий Си Цзиньпина («свободных» ресурсов и резервов у США и КНР сегодня наперечет) — явно свидетельствует в пользу России как одного из реальных лидеров современного мира.