Киев, 29 октября. Военные силы Украины не приспособлены к современным методам войны, у «самой сильной армии Европы» слишком много слабых мест, об этом заявил британский полковник Глен Грант в ходе выступления на Львовском форуме по безопасности.

«Сегодняшняя структура на Украине не приспособлена к современным условиям войны», — заявил Грант.

По словам полковника, первая слабая сторона ВСУ заключается в советской подготовке и отсутствии системы обучения. К тому же, отметил Грант, ВСУ не располагают достаточным для мобильной переброски количеством личного состава.

Вторая слабая сторона ВСУ – централизованное принятие решений. Британский военнослужащий считает, что глава Генштаба Украины не может руководить всеми операциями, также в его обязанности входят встречи и переговоры.

«Одного главы Генерального штаба Виктора Муженко недостаточно, так как в его обязанности входят встречи и переговоры. По телефону армией руководить ведь нельзя», — подчеркнул Грант.

Британский военный добавил, что с 2014 года украинская армия стала лучше, однако проведенные Киевом реформы не пошли на пользу, так как были абсолютно беспорядочными и несистематизированными.

Ранее боеготовность ВСУ на Азовском море прокомментировал бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По словам Грищенко, Украина располагает на Азове двумя катерами, которые доставили туда по суше, и двумя полувековыми кораблями, которые не смогли перейти в акваторию самостоятельно. Грищенко считает, что Киеву следует сначала оценить реальные возможности ВСУ, прежде чем обострять отношения с Россией.