Ученые рассказали, что происходит с телом человека при недостатке сна

Москва, 29 октября. Недостаток сна негативно сказывается на организме человека и может иметь для него самые серьезные последствия. К такому выводу пришли специалисты из American Board of Sleep Medicine.

Надо учитывать, что недосып приводит к увеличению веса. Дело в том, что при лишении сна сбивается баланс гормонов в организме. Речь прежде всего идет о лептине, который подавляет аппетит, и грелине, который вызывает чувство голода. Когда человек мало спит, количество грелина растет. Кроме того, сонное состояние увеличивает страсть к жирным продуктам и к сладкому. Таким образом, при недосыпании вполне можно набрать как минимум два лишних килограмма.

Не стоит также забывать о том, что недостаток сна плохо влияет на состояние кожи, поскольку уменьшается выработка коллагена и протеина. С этим связаны также процессы обновления клеток. Ученые установили, что недостаток сна замедляет исцеление организма.

Ну и, наконец, отсутствие здорового сна влияет на когнитивные способности. Реакция невыспавшегося человека за рулем не лучше реакции пьяного человека, пишет Planet Today.