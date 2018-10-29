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Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с менеджером

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Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с менеджером

Токио, 29 октября. Принцесса Аяко, двоюродная племянница императора Японии Акихито, вышла замуж за работника транспортного предприятия Nippon Yusen Кэя Мория. Онлайн-трансляцию церемония бракосочетания вели национальные телеканалы.

Торжество состоялось в синтоистском храме «Мэйдзи», расположенном в японской столице, при участии порядка 30 гостей. Отмечается, что свадьба прошла по синтоистскому ритуалу. При этом молодожены на западный манер обменялись обручальными кольцами, пишет «Ридус».

Стоит отметить, что 28-летняя принцесса Аяко после свадьбы теряет статус члена императорской семьи, но будет выполнять некоторые обязанности, к примеру, останется во главе двух общественных организаций.

Автор: Алексей Громов
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