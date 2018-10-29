Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии в связи с крушением Boeing-737

Москва, 29 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин с глубоким прискорбием воспринял весть о крушении самолета Boeing-737 MAX в водах Индонезии. Российский лидер направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час», — отмечается в телеграмме​​​, сообщает пресс-служба Кремля.

Пассажирский лайнер выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Самолет упал в море недалеко от острова Ява приблизительно в 2.30 по московскому времени. На борту находились 189 человек. Все они погибли. В настоящее время на месте работают спасатели. Устанавливаются причины крушения.