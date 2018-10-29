Сирия, 29 октября. США уничтожили жилой дом в провинции Дейр-эз-Зор. ВС Ирака укрепляют позиции на сирийско-иракской границе. Во время бомбардировки коалиции США на юго-востоке САР погибла семья из пяти человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проведут работы по ликвидации оставшихся от радикалов боеприпасов в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о вылазках у населенных пунктов Аль-Хассан и Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с силами САР в северной части Хамы.

Курды: направили подкрепление в район месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: провела бомбардировки на сирийско-иракской границе, погибла семья из пяти человек; ввела танки и тяжелое вооружение в Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: перебросили подкрепление к границе с Сирией.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что местная полиция в городе Аль-Баб, оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований, призвала всех местных жителей отказаться от ношения оружия без лицензии. В противном случае гражданские лица будут арестованы. Таким образом местное самоуправление пытается справиться с угрозой вылазок «спящих ячеек» курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем Twitter-канал Национальных сил обороны****** (NDF) (NationalDefens) передает, что сегодня в период с 9.00 и до 14.30 пройдут работы по уничтожению оставшихся от джихадистов боеприпасов, мин и бомб в районе Рамуса на юге административного центра региона, а также на востоке провинции вблизи населенного пункта Маскана. Напомним, город Алеппо полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в декабре 2016 года, в то время как район Масканы был освобожден в июне 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что накануне в результате боевых вылетов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами была убита семья из пяти мирных жителей, в том числе двое детей. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что удар авиации западного альянса пришелся по жилому дому в районе города Абу Кемаль в юго-восточной части провинции. По данным военных источников, ВВС США проводили бомбардировки вдоль сирийско-иракской границы в районе «Хаджинского кармана». Представители коалиции пока никак не прокомментировали случившееся.

Появилась информация о том, что в регион были введены американские танки и тяжелое оружие, передает Twitter-канал (VivaRevolt). Источник отмечает, что к подобным мерам в Дейр-эз-Зоре США прибегли впервые после захвата территорий на востоке провинции «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Вооружение было направлено в район нефтяных полей Аль-Бахра и Аль-Танак, где располагаются военные базы Вашингтона. В свою очередь курды перебросили дополнительные части к месторождению Аль-Омар, вблизи которого в последнее время активизировались вылазки террористов «Исламского государства». Напомним, накануне в результате вооруженного противостояния у Аль-Омара были убиты порядка 25 курдских бойцов.

Между тем медиапорталы, связанные с «Исламским государством», заявили о новых вылазках джихадистов ИГ1 на позиции курдов недалеко от населенных пунктов Аль-Хассан и Ас-Сувар. Однако никаких сведений о результатах столкновений пока не поступало.

Провинция Хама

Информационный портал Al Masdar News со ссылкой на военный источник в Сирийской арабской армии (САА) сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции до сих пор не вывели свои отряды из демилитаризованной зоны, сформированной на границах так называемого Большого Идлиба. По данным источника, джихадисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и протурецкой «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» по-прежнему действуют в некоторых районах, несмотря на то, что, по условиям Сочинского соглашения, вывод боевиков и их вооружения должен был завершиться 15 октября. Более того, исламисты воспользовались режимом тишины, чтобы укрепить свои позиции и продолжить обстреливать территории, занимаемые правительственными войсками. Так, Twitter-канал (NationalDefens) сообщает о новых стычках между правительственными подразделениями и радикалами незаконных вооруженных формирований в северной части Хамы. Перестрелки отмечаются на окраинах населенных пунктов Мааркаба, Лахайя, Мурек и Аль-Латамина.

Тем временем конвой турецких военнослужащих прибыл к наблюдательному посту у поселения Шер Магхар на северо-западе провинции, о чем сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27_).

Ирак

Интернет-портал Euphrates Post сообщает о том, что иракские вооруженные силы направили дополнительные подразделения на границу с Сирийской Арабской Республикой (САР), после того как поступили данные захвате террористами ИГ участка в приграничном районе. Напомним, накануне боевики «Исламского государства» отбили часть территорий у «Демократических сил Сирии» (SDF), при этом нанеся курдскому формированию ощутимый урон в живой силе. Как сообщали местные активисты в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, под контроль джихадистов вновь перешли населенные пункты Ас-Суса и Аль-Марашида.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)