Телеканал HBO наймет «координаторов по интиму» для съемок сцен секса

Нью-Йорк, 29 октября. Американская телекомпания HBO приняла решение нанимать на работу «координаторов по интиму», которые будут контролировать съемки эротических сцен.

Руководство компании пошло на такой шаг после обращения актрисы Эмили Мид. Девушка играет в сериале «Двойка» проститутку Лори. У актрисы много эротических сцен. Она потребовала у продюсеров предоставить ей специального человека, который бы следил за ее безопасностью во время съемок таких сцен.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на издание Esquiere, основная задача «координаторов по интиму» — защита интересом актеров и актрис. Они должны будут сообщать о неподобающем поведении во время съемок.