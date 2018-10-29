Песков: Дело Хашукджи не повлияло на подготовку визита Путина в Эр-Рияд

Москва, 29 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандал вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи не повлиял на подготовку визита главы государства Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

«Никак. Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идет подготовка», — заявил Песков в ответ на вопрос РИА Новости о том, как повлияло убийство журналиста на подготовку визита Путина в Эр-Рияд.

Напомним, журналист Washington Post Джамаль Хашукджи, известный критикой в адрес Эр-Рияда, пропал в Стамбуле 2 октября. Как сообщила невеста журналиста, он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии и не вернулся. Официальный Эр-Рияд признал, что журналист был убит в здании дипмиссии королевства.

Ранее Песков заявил, что оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи о непричастности к убийству нет. По делу об убийстве журналиста задержаны 18 человек.