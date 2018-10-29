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Вопрос проведения саммита Путина и Трампа в Вашингтоне еще предстоит согласовать — Песков

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Вопрос проведения саммита Путина и Трампа в Вашингтоне еще предстоит согласовать — Песков

Москва, 29 октября. Вопрос относительно проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американской столице еще необходимо согласовать. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Приглашение было озвучено, но еще предстоит согласовать», — заявил он, уточнив, что в настоящее время ничего не согласовано.

Напомним, 16 июля Путин и Трамп провели полноформатный саммит в Хельсинки, в ходе которого обсудили ряд актуальных вопросов и сотрудничество Вашингтона и Москвы. По окончании встречи, которая длилась несколько часов, глава Белого дома заявил, что они с Путиным «потрясающе» провели время.

Автор: Алексей Громов
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