РФ готова дать отпор любому: в Совфеде предостерегли Токио от агрессии против Москвы

Японские власти намерены до конца года приступить к работам по размещению военной базы на острове Исигаки, об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, представленной в прессе, на базе японцы разместят гарнизон наземных Сил самообороны из 500–600 человек, а также ракеты «земля-воздух» и «земля-корабль». Добавим, что на прилегающем к Тайваню острове Енагуни уже установлена станция радарного слежения. Размещенные вооружения должны будут сдерживать Китай.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия проводит исключительно мирную политику, а значит, не может считаться для Токио агрессором. Вместе с тем он указал, что отношения России и Японии в последнее время лишь укрепляются.

«Япония — это очень сдержанный союзник Соединенных Штатов Америки. Японцы неоднократно заявляли, что они — наши добрые соседи, и хотелось бы верить в эти заявления. Со стороны Японии и со стороны России были предприняты определенные шаги, чтобы подтвердить это», — говорит член высшей палаты парламента.

Сенатор подчеркнул, что Япония размещает военную базу на собственной территории. А значит, имеет на это полное право. Вместе с тем он напомнил, что согласно японской Конституции, которая действует на территории государства с послевоенных лет, страна располагает только Силами самообороны.

«Если база будет носить исключительно оборонительный характер, значит, ее существование можно будет объяснить. Если же она будет обладать наступательным потенциалом, значит, она не будет соответствовать Конституции», — отметил российский политик.

По его словам, мировой тренд, который в последнее время наметился, а именно — подготовка к войне, является крайне негативным. Парламентарий также предостерег Токио от агрессии против Москвы, напомнив, что отечественная сторона готова дать отпор любому сопернику.

«Я думаю, ведущие мировые державы это осознают. Например, Россия это точно понимает. Мы стараемся снизить накал напряженности и неустанно повторяем на всех площадках: мы не готовимся к войне, мы нацелены на мир. Но наша обороноспособность такова, что мы будем готовы дать отпор любому противнику. Мы настроены на то, чтобы японцы тоже были мирной державой.

Я не думаю, что у Китая есть какие-то агрессивные планы в отношении Японии. Китай никогда не воевал на территории других стран. Иногда на его территории вспыхивали конфликты, но за пределы своих исторических границ Китай не выходил», — резюмировал Владимир Джабаров.

Добавим, что в целом отмечается потепление в отношениях между Пекином и Токио в последнее время: на прошлой неделе КНР посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Однако Токио по-прежнему с настороженностью относится к военной политике соседнего государства в Восточно-Китайском море.