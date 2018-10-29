Роскачество составило топ-10 лучших смартфонов в России

Москва, 29 октября. В топ-10 лучших смартфонов, представленных на отечественном рынке, вошли несколько моделей Samsung, Apple и один флагман от Huawei. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Сотрудники ведомства совместно с экспертами International Consumer Research & Testing составили список лучших смартфонов в РФ.

Отмечается, что гаджеты оценивали по 229 критериям, в том числе техническим параметрам, работе камеры, качеству звука, удобству набора сообщений и прочим.

Первые десять мест рейтинга поделили между собой шесть моделей Samsung Galaxy, три iPhone и один смартфон бренда Huawei, пишет «ФедералПресс».

Лидером стал Samsung Galaxy Note 9, далее разместился iPhone XS Max. Бронза досталась iPhone XS.

Специалисты Роскачества заявили, что Samsung превзошел конкурентов по многим параметрам, но фото и видео оказалось лучше у «яблочных» девайсов.