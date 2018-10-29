«Угрожают вашим базам? Так уберите их»: в РФ ответили на опасения США из-за российских ракет

США долгое время уделяли особое внимание защите от баллистических ракет, однако Вашингтон забыл о другой серьезной угрозе — российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках, которые могут уничтожить американские базы за рубежом, сообщает The National Interest со ссылкой на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США (CSBA). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На протяжении большей части эпохи после холодной войны министерство обороны США сосредотачивалось на развертывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет», — говорится в исследовании.

Между тем РФ и Китай, как утверждает National Interest, «накапливают огромные запасы управляемого оружия», угрожающего американским базам. Так, Центр стратегических и бюджетных оценок описывает огромный спектр угроз для баз США, среди которых упоминаются российские ракетные комплексы «Искандер», а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал», которые могут поразить американские базы в Европе.

США отстают

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что американцы действительно начали отставать по целому ряду видов вооружения, и это происходит не первый день. Причина — определенная «расслабленность» после окончания холодной войны, когда с повестки дня была снята угроза противостояния с полноценной ядерной державой.

«Причем в большей степени это касается не России, которая все эти годы была связана рядом заключенных еще во времена Союза договоров (которые, в отличие от США, исправно соблюдала), а Китая, который никакими договорами не связан и связывать себя не собирается. Специалисты в Америке давно бьют тревогу — считается, что Пекин уже в ближайшее десятилетие может создать полноценную «ядерную триаду» и встать в один ряд с США и Россией. При этом, повторю, китайское руководство — не Горбачев и ждать от него, что оно свяжет себе руки односторонне выгодными США договорами, не приходится», — пояснил эксперт.

Именно этим объясняется, в частности, желание президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД. Это в его программу вписывается — тут и деньги для оборонной промышленности, и рабочие места для американцев, но главное — это нейтрализация «китайской угрозы».

«Американцы прямым текстом говорят, что хотят привлечь к договору Китай, Индию, Иран, — но главным образом, конечно, Китай. А раз те не привлекаются, то Вашингтон обещает наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя». Только вот вопрос — придут ли в себя остальные? Вашингтон уже идет на откровенный шантаж, пытаясь заручиться поддержкой Москвы в противостоянии с Пекином. Только вот что он может предложить, кроме угроз начать гонку вооружений? Начать-то он ее начнет, в этом можно не сомневаться. Как и в том, что в краткосрочной перспективе США она вполне по силам, — но что будет дальше? Есть ли предел, учитывая, что остальные «приходить в себя» (так, как это понимает Вашингтон) в общем-то не собираются», — добавил Дмитрий Родионов.

Как заметил эксперт, оппоненты Трампа любые трудности будут списывать на него, обвиняя его в дипломатических провалах и втягивании страны в ненужные гонки вооружений, экономические войны и т. д. Впрочем, «российскую угрозу» они тоже явно оценивают адекватно. Можно не сомневаться, что мартовское послание президента Владимира Путина с демонстрацией новых вооружений сильно подстегнуло Трампа, который твердо намерен «догонять» оппонентов.