«Это мог быть теракт»: авиаэксперт назвал возможную причину крушения Boeing-737 в Индонезии



Москва, 29 октября. Одной из вероятных причин крушения Boeing-737 авиакомпании Lion Air в Индонезии мог стать теракт. Об этом заявил авиационный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Он отметил, что экипаж самолета не просто так запросил разрешения на посадку. Причем произошло это почти сразу после взлета.

«Это уже говорит о том, что какие-то неполадки заставили их принять такое решение», — отметил Попов в комментарии агентству Nation News.

Попова удивило, что члены экипажа не объясняли причину, поскольку, как правило, все-таки называют проблему, например, неполадки в двигателе и т.д.

«В этом случае экипаж промолчал. Это могло быть, в частности, из-за теракта, поэтому они и не смогли полностью передать информацию», — заключил летчик.

В качестве еще одной причины крушения эксперт рассматривает сложные метеоусловия переходного периода (сильные дожди или туман. — Прим. ФАН): самолет разбился ранним утром. Из Джакарты он вылетел в 06.20 и в 06.33 пропал с радаров.

При этом он подчеркнул, что пассажирам удалось бы спастить, если бы Boeing смогли посадить на воду или при расколе корпуса на большие куски. Коснулся и вопроса надежности авиакомпании, которая заявила, что самолет был отремонтировал и полностью исправен.

«Данная авиакомпания является бюджетной и государственной, там должно быть все надежно», — пояснил он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», обломки и личные вещи пассажиров Boeing-737 обнаружили в Яванском море поблизости от побережья острова Ява. Ранее в Минфине страны сообщили, что среди жертв крушения — 20 сотрудников ведомства.

Всего на борту самолета находились 181 пассажир и четыре члена экипажа. Вышивших нет.