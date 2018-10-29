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Косачев объяснил, почему Москва внимательно следит за ходом выборов в Грузии

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Косачев объяснил, почему Москва внимательно следит за ходом выборов в Грузии

Москва, 29 октября. Российские власти внимательно следят за ходом выборов в Грузии. Об этом в понедельник заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косаев.

«Будем внимательно наблюдать, в конце концов, речь идет о ситуации в соседней для России стране, к народу которой у россиян сохраняются самые добрые чувства», — отметил он.

По словам сенатора, проведение второго тура выборов означает столкновение политики действующей власти с политикой оппозиции. Косачев также предположил, что в случае победы кандидата от оппозиции, он может помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, который в настоящее время скрывается от правосудия за границей. Парламентарий полагает, что подобное стечение обстоятельств будет иметь неприятные последствия для внутригрузинской политики, передает РИА Новости.

Напомним, что  в минувшее воскресенье в Грузии прошли президентские выборы. Кандидат Саломе Зурабишвили, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», набрал 38,6%. Кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 37,75%. Таким образом, ни один из кандидатов не смог одержать победы, в связи с чем был объявлен второй тур выборов.

Автор: Антон Соколов
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