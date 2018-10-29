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Сирия: стало известно, когда пройдут переговоры в «астанинском формате»

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Сирия: стало известно, когда пройдут переговоры в «астанинском формате»

Москва, 29 октября. Переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в Астане в конце ноября - начале декабря. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Скорее всего, это будет конец ноября — начало декабря», — рассказал Богданов на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту сроки проведения очередного раунда переговоров не определены, но нельзя исключать этого периода.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что «астанинский формат» переговоров показал свою эффективность. В Москве подчеркивали, что после создания зон деэскалации в Сирии мирные жители получали доступ к продуктам питания и медикаментам. Кроме того, у них появилась возможность перемещаться в пределах страны.

Автор: Денис Коробейников
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