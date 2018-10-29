На месте крушения Boeing-737 в Индонезии найден взорвавшийся топливный бак

Джакарта, 29 октября. На месте крушения самолета Boeing-737 около острова Ява в Индонезии найден взорвавшийся топливный бак. Об этом рассказал представитель агентства по преодолению ЧС.

Как пишет РИА Новости, на месте поисковых работ обнаружен фрагмент самолета. Борт Boeing-737 MAX индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение утром в понедельник. Он летел из Джакарты на остров Суматра. После взлета связь с самолетом была утеряна. Позже стало известно, что около острова Ява в море упало воздушное судно. В район прибыли спасатели, которые обнаружили обломки.

В авиакомпании рассказали, что самолет имел технические проблемы при предыдущем полете, но они были устранены. При этом борт находится в эксплуатации перевозчика только с августа 2018 года. Сообщалось, что на борту находились 185 человек, все они погибли. Ростуризм заявил, что не получал данных о погибших при крушении россиянах.