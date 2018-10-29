Гройсман отреагировал на обещание «защитницы обездоленных» Тимошенко снизить цены на газ

Киев, 29 октября. Обещание лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко вернуть предыдущие тарифы на газ для украинцев является фантастикой, считает премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Он пояснил, что в случае снижения тарифов на газ до «рентабельной адекватной цены», как обещала ранее Тимошенко, Украине пришлось бы за один год отдать МВФ 20 миллиардов долларов

«Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики», — сказал премьер в интервью украинскому агентству «Укринформ».

По его словам, все валютные резервы Украины на сегодняшний день составляют 16,6 млрд долларов. Это означает, что у Киева нет возможности и ресурсов отменить решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ.

Гройсман призвал «защитников обездоленных» договориться с МВФ, ЕС и Всемирным банком «ликвидировать это условие».

Напомним, стоимость газа для населения с середины следующей недели будет составлять 8550 гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров