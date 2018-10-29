Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, почему до сих пор не похоронили «керченского стрелка»

96
0 Оставить комментарий

Стало известно, почему до сих пор не похоронили «керченского стрелка»

Керчь, 29 октября. Тело Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, не захоронено, поскольку продолжаются следственные действия. Об этом сообщает в понедельник источник в правительстве региона.

«В настоящее время тело не захоронено, следственные действия еще не завершены», — рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее глава керченской администрации Сергей Бороздин опроверг информацию о том, что тело Рослякова будет захоронено в специальном секторе кладбища. По его словам, решение о месте захоронения примут его близкие.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября открыл стрельбу по людям и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже. Согласно последним данным, погиб 21 человек, более 50 человек были госпитализированы.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье (теракт), но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Тело «керченского стрелка» нашли на втором этаже колледжа с огнестрельным ранением.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое