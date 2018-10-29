Стало известно, почему до сих пор не похоронили «керченского стрелка»

Керчь, 29 октября. Тело Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, не захоронено, поскольку продолжаются следственные действия. Об этом сообщает в понедельник источник в правительстве региона.

«В настоящее время тело не захоронено, следственные действия еще не завершены», — рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее глава керченской администрации Сергей Бороздин опроверг информацию о том, что тело Рослякова будет захоронено в специальном секторе кладбища. По его словам, решение о месте захоронения примут его близкие.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября открыл стрельбу по людям и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже. Согласно последним данным, погиб 21 человек, более 50 человек были госпитализированы.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье (теракт), но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Тело «керченского стрелка» нашли на втором этаже колледжа с огнестрельным ранением.